Steam Next Fest néven jön a Valve idei gaming fesztiválja, júniusban tartják meg

Az eddig Steam Game Festivel néven ismert Valve esemény átnevezésen esett át, ennek értelmében a továbbiakban Steam Next Fest név alatt kereshetjük a szóban forgó rendezvényt, amit ráadásképp most júniusban fognak megtartani.

Egy bejegyzésében a Valve elmondta, hogy az esemény márkanevét azért módosította, hogy világosabbá tegye a műsor lényegét. A következő Steam Next Fest június 16. és 22. között kerül megrendezésre, és, sőt a fejlesztők élő közvetítésben is részt vesznek, hogy demonstrálják a közelgő kiadásaikat.A Steam Game Festival még 2019 decemberében debütált, Geoff Keighley The Game Awards-ja mellett. Ezeken az eseményeken a közelgő címek kiemelve láthatók, a fejlesztők és a kiadók demókat tesznek elérhetővé számos készülő kiadáshoz.