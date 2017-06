Starfield címmel egy nyitott világú sci-fi játékot jelent be a Bethesda az E3-on?

Úgy tűnik, hogy idő előtt sikerült kiszivárognia a Bethesda egyik nagy E3-as bejelentésének, a 4chan egyik felhasználója ugyanis belsős forrásokra hivatkozva egy ígéretes, nyitott világú sci-fi játék hírét hozta nyilvánosságra.

A Starfield címre keresztelt alkotás állítólag a Fallout nyomdokain halad majd, érdekessége pedig az, hogy, akkor korai stádiumban volt, és teljes értékű produkcióvá csak azt követően lépett, hogy az alkotók végeztek a Fallout 4 DLC csomagjaival.A Starfield állítólag, de egy sokkal távolabbi jövőben, ahol a különféle fajok már ismerik az űrutazást, ezáltal lehetőségünk nyílik majd benne véletlenszerűen generált világok felfedezésére.A Starfield név egyébiránt nem újdonság a Bethesda rajongóinak,, és úgy tűnik, hogy most végre hivatalosan is megismerhetjük majd.A Bethesda egyébiránt egy rövidke kis kedvcsinálóval is meglepett minket a közelgő E3 alkalmából, de ebben még nyilván utalás szintjén sem hallhattunk a Starfield leleplezéséről.

