Star Wars: The Old Republic - még karácsony előtt belevághatunk a Legacy of the Sith expanzióba

December 14-én jelenik meg a Legacy of the Sith, a Star Wars: The Old Republic tizedik évfordulóját ünneplő nagy kiegészítő - BioWare a livestreamje során jelentette be a dátumot, miután Enuka Okumával, a visszatérő karakter, Tau Idair hangjával készített interjút.

A Legacy of the Sith a Manaan bolygóra küldi majd a játékosokat, vagyis arra a vízi világra a Knights of the Old Republicból, ahol az összes cápa megtámadott.Ezúttal a Manaanon azért leszel, hogy, valamint találkozhatsz különböző visszatérő történetbeli karakterekkel, mint a már említett Tau Idair, Arn Peralun, Anri őrnagy, Lana Beniko és Darth Rivix.Van egy új Flashpoint is az Elom nevű havas bolygón, és nem sokkal később megjelenik az R-4 Anomália nevű művelet, amely egy hátborzongató Sith szekta által működtetett kutatóbázison játszódik.A Legacy of the Sith megjelenésével egy időben egy frissítéssel együtt az új harci stílusú rendszer is megjelenik. Ez lehetővé teszi majd, hogy a játékosok már az első szinttől kezdve kiválaszthassák a különböző osztályok harci képességeit, és ne kelljen megvárniuk, amíg elérik a 10. szintet, és feloldanak egy fejlett osztályt.

