Star Wars Hunters címmel csapat alapú többjátékos élmény érkezik Nintendo Switch-re

A Zynga bejelentette, hogy a NaturalMotion Games segítségével egy Star Wars-játék fejlesztésébe kezdtek, melyet Star Wars Hunters címmel mutattak be a tegnapi Nintendo Direct eseményen, mint egy kizárólag Nintendo Switch-re és mobilokra érkező alkotást.

A játékról kevés információnk van egyelőre, az viszont biztos, hogy egy csapat alapú többjátékos élmény vár ránk, melyben, így fejvadászok, wookiek, rohamosztagosok vagy éppen az ellenállás harcosai egyaránt felbukkanhatnak egymás oldalán.A játék a Return of the Jedi és a The Force Awakens közötti idősíkon játszódik majd, a munkálatokat pedig a Lucasfilm is megtámogatja majd, miközben a megjelenésére még az idei esztendőben számíthatunk.

