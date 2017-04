Star Wars és Lara Croft a májusi Xbox Live Gold ingyenes játékai között

A Microsoft bejelentette a májusi Games with Gold promócióban résztvevő ingyenes játékainak listáját, így kiderült, hogy mit kapnak ingyen jövő hónapban azok, akik Xbox Live Gold előfizetők maradnak.

Kezdésnek Xbox One-ra egész hónapban elérhető lesz a, ami mellett május 16-án csatlakozik a kínálathoz ais ezen a platformon. Hogy mit kapunk Xbox 360-ra?Május 1-jén először aroboghat majd be, amely a hónap közepéig ingyenes is marad, majd május 16-án következik a, amely május 31-ig lesz szabadon letölthető. Sőt mi több, a visszafelé kompatibilitás jóvoltából mindkét Star Wars-játék Xbox One-on is nyúzható lesz!

