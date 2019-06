Star Wars Battlefront 2: hogy hol vannak a droidekák? Jövő héten begördülnek!

Június 26-án izmos update-tel gazdagodik a Star Wars Battlefront 2 , lévén a Klónok harca-érából érkeznek a méltán népszerű droidekák, valamint a Galactic Republic TX-130 tankok.

Egy új bolygó is a tarsolyban van a DICE-nál, a Felucia,, azonban egyelőre erről még nem tudtunk meg többet. A bevezetésben részletezett újdonságok egyébként a Naboon lévő Capital Supremacy pályán lesznek játszhatóak.Néhány friss hacuka is jön, köztük talán a legkiemelkedőbb Anakin friss gönce, ami a General Skywalker nevet viseli. Bizony, ezt a ruhát viselte Anakin a klónháború korai szakaszában, de mindezt ti magatok is szemügyre vehetitek az alábbi videóban!

Nézd nagyban ezt a videót!