Star Fox animációs filmet készítene a Zsivány Egyes írója

Igencsak felkavarta az állóvizet a minap Gary Whitta egyik bejegyzése a Twitteren, hiszen a Zsivány Egyes és az Éli könyve mozifilmek kiváló írója bejelentette, hogy nagyon szívesen nekilátna egy Star Fox animációs film készítésének.

Gary egészen pontosan Raf Grassetti, a God of War rendezőjének egyik művészeti rajzát osztotta meg a világgal, amihez konkrétan odaírta, hogy, mire Gary nem sokkal később reagált is egy biztatását kifejező mémmel.Bár ebből még bármi is lehet a jövőben, azonban egyelőre itt tart a történet, két ismert játék- és filmipari veterán lelkesedéséről van szó, ami talán megmarad ezen a szinten, de őszintén reméljük, hogy valaki majd ráharap erre a lelkesedésre, és a régóta várt Star Fox animációs film egyszer tényleg elkészülhet.