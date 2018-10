Star Citizen: ennyit változott egy év alatt Mark Hamill karaktere a Squadron 42-ben

A CitizenCon 2018 részeként a Cloud Imperium Games csapata ismét prezentálta egy kicsit az évek óta készülő - sőt most már 195 millió dollárból formálódó - Star Citizen című űrszimulátort, illetve a hozzá kapcsolódó, sztárparádét felvonultató Squadron 42 egyjátékos kampányt.

Ennek apropójából több mozgóképet is kaptunk, melyek között a Suadron 42 általános kedvcsinálóján felül jött egy olyan videó is, mely megmutatja, hogy miért nem készül el soha ez a játék, lévénHa minderre kíváncsi vagy, az alábbiakban sorakoznak a kérdéses kedvcsinálók, sőt mi több, magáról a Star Citizen ről is találhatsz egy közel másfél órás bemutatót, tehát az aktuális havi adagunkat ismét megkaptuk az űrszimulátorról.

Nézd nagyban ezt a videót!