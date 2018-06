Újabb videóval lepte meg a rajongókat a Cloud Impreium Games csapata a Star Citizen egyjátékos kampányaként ismert, de külön produktumként érkező Squadron 42 című alkotás kapcsán.

A videó egy újabb fejlesztői napló lett a sorban, aminek részeként egy sor érdekességet hallhatunk az alkotásról, így például, de még a Vanduul új megjelenését is szemügyre vehetjük.Azt természetesen ne is kérdezzétek, hogy mikor próbálhatjátok majd ki a gyakorlatban is az alábbi videón látottakat, lévén a Squadron 42 a Star Citizen-hez hasonlóan még mindig nem rendelkezik megjelenési dátummal.

