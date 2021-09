Spoileres a Death Stranding: Director's Cut utolsó trailere

Befutott a Death Stranding: Director's Cut legutolsó kedvcsinálója, avagy az úgynevezett launch trailer, amely a várakozásoknak megfelelően nem egy rövidke kis szösszenet lett, tekintve hogy közel öt percen keresztül vizslathatjuk.

Igen ám, viszont már most érdemes leszögezni, hogy, így aki nincs tisztában az alapjáték sztorijával sem, annak nagy valószínűséggel érdemes lehet kihagynia a launch trailert. Arról meg már nem is beszélve, hogy a rendezői változatból is akad pár igencsak spoileres képkocka...Ettől függetlenül az új ellenféltípusokat, a lőteret és a versenypályát is megnézhetjük magunknak, melyek a Director's Cut újdonságaiként vannak felvonultatva. Premier szeptember 24-én!

