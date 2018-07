Spider-Man: piros színű PS4-es bundle csomagot kap a játék, egy sztori trailer is befutott

Várható volt, hogy a Sony a San Diego Comic Con 2018 keretein belül nagy figyelmet fordít majd a Spider-Man prezentálására, várakozásaink pedig beigazolódtak, sőt túl is szárnyalták elképzeléseinket.

A japánok ugyanis az Insomniac Games társaságában bejelentették, hogy két speciális kiadású, limitált PS4 konzol is megjelenik a Spider-Man premierjéhez igazodva, melyek kapcsán a közös pont a tűzpiros dizájnban keresendő, valamint abban, hogyEzt a kiadást rögtön kétféle változatban is elérhetjük majd, ezáltal lesz belőle egy 1TB-os PS4 Pro, ami mellett létezik egy ugyanilyen kinézettel ellátott PS4 Slim is, de hogy Európa pontosan melyikből kaphat, az egyelőre még nem derült ki pontosan, ám reményeink szerint mindkettőből.A két csomaghoz egyébiránt egy trailert is összedobott a Sony, sőt mi több, kaptunk egy önálló kedvcsinálót is, aminek részeként a Spider-Man sztorijával ismerkedhetünk meg egy kicsit közelebbről. Lássuk tehát a kedvcsinálókat katonás sorrendben:

