Spider-Man: nincs 60fps, de mikrotranzakció sem, Mary Jane viszont játszható karakter lesz

Miután tegnap az Insomniac Games bejelentette, hogy az iskolakezdésre már itt lesz velünk minden idők legjobbnak ígérkező Pókember-játéka, avagy a PS4-exkluzív Spider-Man , néhány további extra információ is kiszivárgott az alkotásról.

Brian Intihar, a projekt kreatív igazgatója ugyanis egy interjú részeként elárulta, hogy hiába ott a PS4 Pro, a Spider-Man vélhetően a hatalmas nyitott világ miatt csak 30fps-sel szaladgál majd a képernyőnkön, de cserébe legalább nem lesz mikrotranzakció, és garantáltan a tartalomra sem kell panaszkodnunk. Spider-Man ugyanis New York virtuális mását állítja a középpontba, egy óriási digitális világot, melyben nemcsak hálóhintázhatunk, hanem még a gyorsutazást is választhatjuk, Peter Parker civil szakmájához hűen pedig a városban mászkálva szabadon fotózgathatunk mindenfelé, amihez egy külön módot kapunk.Mindemellett az Insomniac Games lehetővé teszi, hogy, miközben a legkülönfélébb pókruhákat craftolhatjuk magunknak, melyek nemcsak a megjelenésüket, hanem a képességeiket tekintve is különböző extrákat biztosítanak majd Peter számára.