Spacelords: videón is megmutatta magát az ingyenessé váló Raiders of the Broken Planet

Bár sokan már a megjelenéskor egyértelműen kijelentették, hogy a Raiders of the Broken Planet a süllyesztőben végzi, a Mercury Steam azonban csak megjelentette abban a formájában a játékot, és csak elkérte a nagy pénzeket érte.

Ma már ők is tudják, hogy nagyot hibáztak, azonban most megpróbálják jóvá tenni ezt a problémát azzal, hogy teljesen új név alatt ingyen letölthetővé teszik alkotásukat, amivel így Spacelords címmel találkozhatunk majd a jövőben.Hogy lesz-e bármiféle változás a Raiders of the Broken Planet és a Spacelords között? Gyakorlatilag nem, ami jogilag elég kellemetlen kérdéseket vethet fel - vélhetően ide is vezethető a névváltás -, azonban a készítők most kiadtak két friss videót, melyekenMerthogy azért lesz pár újdonság a Spacelords -ban, így például új skinek és fegyverek, ezáltal például Doldren is új kinézetet kap, méghozzá egy Patient Boy nevű csettegő társaságában. Ha ismerkednél mindezzel, pörgesd le gyorsan az alábbi felvételeket, és ne feledd, a Spacelords várhatóan augusztus 23-án indítja pályafutását.