Spacelords néven születik újjá a Raiders of the Broken Planet

Raiders of the Broken Planet alapjáraton nem lett volna egy rossz játék, a koncepció egész pofás volt, viszont a fejlesztők pénzhajhász felfogása sokak kedvét elvette, ezért most teljesen újragondolják az üzleti stratégiájukat.

A MercurySteam bejelentette, hogy augusztus 23-án ismét útjára indítják a játékot, mely Spacelords néven fog immáron futni,. Ugyanezen a napon ráadásul kijön a játék negyedik kampánya is, mely négy új küldetést és egy karaktert is magával hoz.A stúdió kiemelte, hogy a Spacelords nem egy szimpla frissítés, sokkal inkább egy vadonatúj játékot takar, melyet a Raiders of the Broken Planet vázára építettek fel. Az ígéret egy hatalmas sci-fi univerzum, melyben mindenki megtalálja a számítását, újoncok és veteránok is. Csak ezek után ne rontsák el felesleges mikrotranzakciókkal.