Spacelords: a fejlődési- és a jutalmazási rendszer változásairól szól a legújabb trailer

A MercurySteam nagyon csúnyán belebukott a Raiders of the Broken Planet-be, halott ötletüket ugyanis fizetős modellként nem tudták eladni, így most egy névváltoztatás mellett teljesen ingyenessé teszik az alkotást, mely hamarosan Spacelords címmel válik elérhetővé.

Hogy a fejlesztők, most kiadtak egy újabb videót - sorban a harmadikat -, melyen az új fejlődési rendszer mellett megismerhetjük, hogy miként alakult át a játékon belül a jutalmazás.Mindehhez pedig Karen Hernández közösségi menedzser az egyik vezető dizájnert ültette kamera elé, miközben az érdekes részletek mellett láthatjuk is a változásokat. A Spacelords érkezését augusztus 23-án várhatjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

