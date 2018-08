Spacelords: 10 dolog, amiben különbözni fog a Raiders of the Broken Planettől

Spacelords néven újjászületett Raiders of the Broken Planet napokon belül startol, egészen konkrétan augusztus 23-án már nyúzhatjuk is a hamvaiból feltámasztott címet, melyhez most a fejlesztők igyekeznek hype-ot generálni.

A MercurySteam publikált egy videót, melyben részletezik tíz ponton keresztül, hogy végül is miben különbözik a játék az elődjétől, melyben, és még sok egyéb nyalánkságról, melyet sikerült a cuccba belepasszírozni.Nagyon reméljük, hogy végre sikerül a helyes irányba terelni a Spacelords képében az alapul vett koncepciót, mely egyébként kifejezetten jó lett volna, ám a fejlesztők pénzéhsége meggyilkolta az ötletet. Nézzétek meg magatoknak is az említett videót, hátha ti is kedvet kaptok hozzá, hogy adjatok még egy esélyt a dolognak.

Nézd nagyban ezt a videót!