Bár láthattuk már többek között mozgásban is a Darksiders 3 -at, de az első képek és videók alapján még csak egy kis szegletét ismerhettük meg a THQ Nordic és a Gunfire Games kooperációjában készülő alkotásnak.









































Hogy egy kicsit átfogóbb képet kaphassunk arról, hogy a fejlesztők mit is álmodtak meg a játék kapcsán, most bemutattak 11 igazán látványos koncepciós rajzot, amelyek alaposanHa téged is megfogott már korábban a Darksiders 3 , akkor ezeket a képeket neked sem szabad kihagynod róla! Megjelenés valamikor jövőre, méghozzá PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.