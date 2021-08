Sorra távoznak a fejlesztők a Blizzardtól: két kulcsszereplő is lelépett a Diablo IV-es csapatból!

Egyre inkább lefelé ível a Blizzard Entertainment csillaga, az emberek sorra távoznak a stúdiótól, most például két igencsak prominens szereplő távozott a stúdió legvártabb projektjéből, az évek óta készülő Diablo IV fejlesztéséből.

Egyrészt a szoftver direktora, Louis Barriga határozott úgy, hogy nem kíván továbbá fedélzeten maradni, másrészt pedig a World of Warcraft designere, Jonathan LeCraft dobta be a kulcsot. Először a Kotaku hintette el az információt a távozásuk kapcsán, viszont az Activision Blizzard nem maradt sokáig csendben, megerősítették a dobbantásukat.Barriga konkrétan 15 évnyi karriert hagyott ott a Blizzardnál, és ha ez nem lenne elég, akkor ott a tény, hogy a Diablo IV vezető pálya designere, Jesse McCree is lelépett.