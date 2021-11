Sorozat készül az Earthworm Jim alapján

A Variety arról számolt be frissen, hogy a legendás Earthworm Jim játéksorozat alapján is készül egy tévésorozat-adaptáció az Interplay Entertainmentnél, a franchise jelenlegi tulajdonosainál.

Az Interplay kiadott egy 2 perces teaser trailert, amelyben Earthworm Jim egy "Behind-the-Music" típusú interjúban mutatja be űrhajós kalandor történetét.A sorozat címe Earthworm Jim: Beyond the Groovy lesz, amely a hírek szerint Jim kalandjait követi a gonosz elleni küzdelemben bolygóról bolygóra a galaxisban, és minden egyes bolygón más-más antropomorf állatszerű idegenek faját láthatjuk. Earthworm Jim végső célja, hogy visszatérjen szülőbolygójára, találd ki, a Földre.A teaser trailer egy kissé érettebb hangvételű Earthworm Jimről árulkodik, a karakter például arról beszél, hogy egy termosztátot építettek a ruhájába, hogy "melegen tartsa a seggét", és hogy 25 évet töltött elvonón.

Nézd nagyban ezt a videót!