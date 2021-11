Szinte biztos most már, hogy sorozat készül a Mass Effectből

A közelmúltban jó pár kifejezetten minőségi videojáték-adaptációval találkozhatunk, legyen szó a League of Legends világában játszódó Arcane-ről, vagy akár a szintén Netflix gondozású Vajákról beszélni, azonban most egy új titán is készülődhet.

Az Amazon a Wheel Of Time adaptáció rendkívül sikeres fogadtatása után, készen áll több franchise sorozatos adaptációjára, és ezek közé tartozik az. A Deadline szerint a tárgyalást még nem ütötték nyélbe, viszont a megállapodáshoz már közel járnak.Érdekességképp említjük, hogy még év elején Henry Cavill kapott egy Mass Effect forgatókönyvet, ami akár ezen készülő sorozat, vagy az újonnan érkező negyedik rész scriptje is lehet.