Sorozat készül a Horizon: Zero Dawnból

Egy nemrégiben tartott befektetői tájékoztatón a Sony több közelgő televíziós projektet is bejelentett - egy Horizon Zero Dawn sorozat érkezik a Netflixre, egy God of War az Amazonra, és egy Gran Turismo mozi.

Ezek mind a tavalyi Uncharted-film nyomába erednek, amely szerintem egy béna film volt, de jól teljesített (több mint 400 millió dollárral) a kasszáknál, és csatlakoznak három másik projekthez, amelyekről már korábban is lehetett tudni. Lesz egy HBO-sorozat a The Last of Us alapján, egy Ghost of Tsushima-film, és - ami a legkülönösebb - egy Twisted Metal tévésorozat, amit az NBC készít.Ez még nem minden, ugyanis a hírek szerint a Gran Turismo filmet a District 9 direktora, Neill Blomkamp rendezheti, ami máris felvet kérdéseket a projekttel kapcsolatban.