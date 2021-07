Sonic és a kompániája megérkezett a Two Point Hospitalba

Two Point Hospital tól egyébként sem áll távol az őrült koncepciók sora, azonban a Sega most egy egészen vad crossovert hozott be, tekintve hogy most ünnepli a kék sündisznó a harmancadik születésnapját.

Természetesen ki másról lenne szó, mint Sonic-ról, aki 2021-ben lett 30 éves. A Two Point Hospital os crossover keretein belül Sonic, Tails, Knuckles és Amy Rose is bekerült a kórházi vérkeringésbe, ennek értelmében pedig a kis csapatEgy ingyenes DLC-ről van szó, amely ezentúl egy sor Sonicos dekorációt is hoz a kínálatba, például óriási gyűrűket, vagy különleges növényeket, melyek a Sonic-franchise-ra emlékeztethetnek minket.

Nézd nagyban ezt a videót!