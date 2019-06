Sokoban-ihlette játék jött Flux Caves címmel egy magyar fejlesztőtől

Talán még dereng a NeonCode című cyberpunk indie alkotás, melyet egy magyar fejlesztő, Várady Zsolt, alias fubenalvo hozott tető alá , most pedig ismételten egy friss produktummal jelentkezik.

A Flux Caves játékot munka mellett, hobbiból fejlesztette le teljesen egyedül, nagyjából 300-350 órát fektetett bele. Egy klasszikus puzzle szoftverről beszélhetünk, ami olyan címekből merít ihletet, mint például a Sokoban, a Portal és a The Witness. LényegébenKörülbelül 2 órányi játékélménnyel kecsegtet a Flux Caves, ami a Steam felületéről beszerezhető PC-n és Mac-en is. Akad egy demó verzió is, melyben az első négy puzzle-t oldhatjuk meg, viszont ITT elérhető a Flux Caves Steames oldala.