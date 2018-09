Sokkal több repülőgép lesz az Ace Combat 7: Skies Unknown-ban, mint amit eddig láttunk

Az Ace Combat 7: Skies Unknown -ról számtalan bemutató látott már napvilágot a múltban, melyeken rengeteg repülőgép megmutatta magát, azonban Kazutoki Kono producer szerint még messze nem mutatták meg az összes vasmadarat, ami benne lesz a játékban.

Emberünk egy interjúban beszélt arról, hogy sokkal több repülőgép lesz az Ace Combat 7-ben, mint amit eddig láthattunk, azonban sokat azért nem mutattak még meg, mert egyszerűen nem készültek el velük, hiszen a producer kiemelte, hogy, és nem a korábbi munkáikat pofozgatják fel újra.Ez pedig Kono szerint óriási feladat, pláne annak fényében, hogy még a rajongók kéréseit is meghallgatták azzal kapcsolatban, hogy milyen repülőgépeket szeretnének viszontlátni a sorozat aktuális epizódjában, miközben a legtöbb kérésnek eleget is tettek.Hogy az Ace Combat 7: Skies Unknown összesen hány repülőgépet vonultat majd fel, az egyelőre nem derült ki, de azt tudjuk, hogy a játék január 18-án érkezik PS4-re és Xbox One-ra, majd február 1-jén PC-re is.