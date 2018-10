Sokkal nagyobb volumenű Shenmue remake-kel készült a Sega, mint amit végül kaptunk

A Digital Foundry jóvoltából napvilágot látott egy összehasonlító videó, melyen megleshetjük, hogy milyen lett volna a Shenmue első két felvonásának a remake-je, ha nem szólnak közbe a piszkos anyagiak.

Mondhatjuk úgy is, hogy túl nagyot álmodtak a Segánál, lévén a büdzsé egyszerűen nem volt elegendő ahhoz, hogy az alant látható produktumot kivitelezzék, pedig szebb árnyékokkal, textúrákkal,Talán még megmutatni is kár volt, hiszen eddig nem tudtuk, hogy mennyivel jobb játékot kaphattunk volna, viszont sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni, most már csak a nyálcsorgatás marad, de nézzétek meg inkább ti magatok a szóban forgó összehasonlító videót, avagy fájdítsátok ti is a szíveteket 12 percen keresztül:

