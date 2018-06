Nagyon más lesz a Control, mint az eddigi Remedy játékok

A Remedy Entertainment új játékán, a Control -on dolgozik jelenleg, melyről most megtudtuk, hogy bizonyos aspektusokban merőben más lesz, mint előző projektjeik.

Az Alan Wake, a Max Payne, és a Quantum Break is egyaránt a Remedy nevéhez köthető, akik mindig a narratívát helyezik előtérbe, a gameplay pedig csak másodlagos náluk. A Control kapcsán viszont kiderült, hogy a stúdió szembemegy eddigi filozófiájával,A Remedy rajongók megnyugodhatnak, természetesen a történet továbbra is fontos eleme lesz a játéknak, viszont ezúttal nem lineáris úton mesélik azt el. A játékban főhősünk, Jesse Faden szuper képességekkel fog rendelkezni, mint például a már az előzetesben is látott repülés, vagy akár tárgyakat is tud hajítani ellenfelei fejéhez.Karakterünk rendelkezni fog egy Service Weapon nevű stukkerrel, mely alapvetően külcsínre egy szimpla pisztoly,. A játékban lesznek mellékküldetések is, ami szintén újdonság a Remedy csapatától, tekintve, hogy előző játékaik nem tartalmaztak egy darabot sem.A játék 2019-ben érkezik PC, PlayStation 4 és Xbox One platformokra.