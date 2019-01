Sokkal jobb élményt ígér a BioWare a most hétvégi Anthem demó kapcsán

Számítottunk rá, hogy a BioWare nem fogja szó nélkül hagyni az Anthem harmatgyengén sikeredett VIP demóját, hiszen technikai hibák zöme ütötte fel fejét, és hiába akarta valaki élvezni a játékmenetet, közbeszóltak a szerverparák

Miután sokan aggódunk, hogy ezek után hogyan fog elsülni a most péntektől vasárnapig esedékes, bárki számára elérhető nyílt demó, a BioWare live service részlegének fejese, Chad Robertson egy blogposzt formájában igyekezett megnyugtatni minden elégedetlen hangot.A "sokat tanultunk ez idő alatt a játékunkról, a szolgáltatásainkról és a közösségünkről" sallangszöveg mellett érdemi információkat is közölt, például hogyPersze az élmény továbbra sem a végleges szoftver formáját tükrözi, hiszen most is hat hétnyi bugfix kimarad a próbaverzióból, a fejlesztők ígérete szerint pedig rengeteg hiba orvosolva lesz a teljes megjelenésre, például a kifejezetten alacsony framerate-et is helyrerakják konzolokon február 22-ére.