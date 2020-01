Sogetsu Kazama és Iroha a Samurai Shodown következő DLC karakterei

Csupa meglepetés az EVO Japan 2020 esemény, avagy a verekedős játékoknak otthont adó bajnokságsorozat, hiszen ma már bejelentették itt, hogy a Samurai Shodown egyik karaktere jön a SoulCalibur VI-ba

Előbbi játék rajongóinak sincs oka aggodalomra, ugyanis a Samurai Shodown hoz kapcsolódóan is megvillantottak két új harcost, akik a Season Pass 2 berkein belül fog berobogni. Korábban már kiderült, hogy Mina Majikina lesz az egyik a négy új karakter közül,Ezenfelül lesz még majd egy negyedik újdonsült arc is, akit nem lepleztek le, de nem lepődnénk meg azon, ha valaki a SoulCalibur VI-ból vándorolna el. Van egy rövidke trailerünk is a bejelentés mellé, úgyhogy lessetek rá a saját szemetekkel mindenképp:

