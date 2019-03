Snoop Dogg saját esport ligát indított, ahol szabad a füvezés

Snoop Dogg már többféle szerepben is tetszelgett élete során, hiszen világhírű rapper, színész és az utóbbi időkben már játékosként is jelen van a köztudatban, most pedig utóbbit nyomatékosítja legújabb lépésével.

Snoop Dogg ugyanis elindította saját esport ligáját, a Gangsta Gaming League-et, amelynek már le is pörgött az első livestreamje, viszont egyelőre csak 8 barátja vett részt a megmérettetésen. 11 ezer dollárért ment a verseny, a játék pedig a Madden NFL 19 volt.Snoop Dogg ezt az egészet a Merry Jane nevezetű oldallal közösen hozta létre, akik azt nyilatkozták, hogy. A verseny végén egyébiránt a győztes megmérkőzhetett magával a rapperrel, ellenben sajnos videófelvétel nem készült az eseményről.

