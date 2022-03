Snoop Dogg csatlakozott a FaZe esport csapathoz

Meglepő fordulatot hozott, hogy a rapper Snoop Dogg csatlakozik a FaZe Clan nevű esport szervezethez, aki már régóta Xbox-rajongó, sőt, számos címben szerepelt már, például a Call of Dutyban, a True Crimeban és még sok másban.

Szabadidejében Snoop Dogg még olyan játékokat is streamel a Twitch-csatornáján, mint a Madden. Snoop Dogg a Twitteren jelentette be, hogyA szervezet szerint a zenész tagja lesz az igazgatótanácsnak, és segíteni fog tartalmak társalkotásában, részt vesz a kulcsfontosságú üzleti kezdeményezésekben, valamint elindít egy közösségi programot a fiatalokat támogató jótékonysági tevékenységekkel. Magyarán most már kijelenthetjük, hogy Snoop Dogg egy esport csapat részét képzi!