A Bandai Namco újabb videóval örvendeztette meg a One Piece: World Seeker rajongóit, mely bár egyelőre csak japán nyelven szól hozzánk, ellenben ez senkinek se vegye el a kedvét az ismerkedéstől.

A felvételen ugyanis elképesztően látványos pillanatok várnak ránk néhány másodpercben, ezáltal miután Luffy találkozott Trafalgar Law-val,Nem véletlenül, hiszen a kérdéses környék a One Piece: World Seeker végleges változatában is helyet kap majd, interaktív formában pedig március 15-én fedezhetjük fel először ezt a varázslatos helyet PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.

