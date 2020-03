Skinekkel és mikrotranzakciókkal, de loot boxok nélkül jön a Valorant

Korunk egyik legnagyobb játékipari botránya a loot box kérdésköre, illetve a mikrotranzakciókat jellemző üzletpolitika is kellő visszhangot tud kiváltani, ellenben a Riot Games újdonságánál, a Valorant nél egy egészen baráti aranyközépút lesz.

A stúdió megerősítette a Polygonnak, hogy a szóban forgó lövöldében valódi pénzért vásárolhatunk majd mindenféle kozmetikai finomságot, ellenben nem loot boxokon keresztül. Pontosan tudni fogjuk, mit kapunk a pénzünkért cserébe.Ugyanezen kozmetikai cuccok egyébiránt a Battle Pass-en keresztül is bezsákolhatóak lesznek, ugyanis igen, az is lesz a szoftverben. Ebből fakadóan, amikből lesz dögivel: fegyverfestések, festékszórók, viszont az is meglehet, hogy a megjelenés után egy ideig nem fogunk velük találkozni, majd csak premier után valamikor.