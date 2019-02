Simán öltözhetünk poszt-apokaliptikus homokosnak is a Far Cry New Dawn-ban

Bár a Ubisoft nagyon erőlteti a Far Cry-sorozat különféle mellékszálait, azonban ezek minősége, valamint komolysága rendre elmarad a főbb epizódoktól, ami nagy valószínűséggel a Far Cry New Dawn kapcsán sem lesz másként.

Elég csak megnézni a játékhoz kiadott legfrissebb kedvcsinálót, aminek a központi témája a testre szabhatóság lett, ezáltal kiderül belőle, hogy, így unikornisjelmezbe bújhatunk, szivárványos lángszóróval cukiskodhatunk, sőt mi több, akár még poszt-apokaliptikus homokosnak is beöltözhetünk, ha lesz gusztusunk hozzá.Hogy a Ubisoft mit akar elérni ezzel a giccsparádéval, azt továbbra sem igazán értjük, de a Far Cry New Dawn megjelenése már itt van a kanyarban, ezáltal február 15-én számíthatunk rá PC-n, PS4-en és Xbox One-on.

