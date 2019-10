Simán lenyomta a megjelenés hetében a Black Ops 4 eredményeit a Call of Duty: Modern Warfare

Bár a kampány tekintetében rengeteg határt átléptek a készítők, a rajongók azonban mégis zabálják a Call of Duty-sorozat aktuális epizódját, amit jól mutat, hogy a briteknél gyakorlatilag mindent és mindenkit maga mögé utasított.

Befutott ugyanis a múlt heti angol játékeladási lista, amiből megtudtuk, hogy a Call of Duty: Modern Warfare abszolút az élen nyitott, simán maga mögé terelve olyan neveket, mint a FIFA 20, a WWE 2K20, vagy a szintén most debütáló The Outer Worlds.A játék nemcsak a hét, hanem az egész év legnagyobb premierjét hozta az eladások tekintetében, és bár pontos adataink nincsenek, az viszont biztos, hogy, ami kizárólag a dobozos változatok tükrében - lévén ez a lista nem tartalmaz digitális eladást - kiemelkedő teljesítmény.