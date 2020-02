Újabb speedrun rekord született a The Legend of Zelda: Ocarina of Time kapcsán, miután egy rajongónak sikerült több évnyi megfeszített munkát követően 10 perc alá tornáznia a játékhoz kapcsolódó leggyorsabb végigjátszást.

Lozoots teljesítménye egyenesen figyelemreméltó, de ami a legfontosabb, hogy az alábbi videón végigkövethető is, amint emberünk halálos nyugalommal, begyakorolt mozdulatokkal, útvonalakkal és megoldásokkal teljesíti a legkülönfélébb kihívásokat.Akár a speedrun sajátosságai, akár a The Legend of Zelda: Ocarina of Time-hoz kapcsolódó nosztalgia miatt, az alábbi videó megtekintése minden esetben kifejezetten ajánlott.

