SigridWave néven mutatkozik be az Acer gépi fordítója, hogy a külföldiekkel is akadálymentesen játszhassunk

A Planet9 névre hallgató platformmal akarja segíteni a játékosokat az Acer, hogy így tartsák a kapcsolatot egymással, csapatokat és közösségi klubokat szervezzenek, fejlesszék edzők segítségével a tudásukat a felhasználók.

Valamint így akarja a gyártó, hogy a felhasznáéól megtapasztalják a szervezett játékok élményét, például alkalmi vagy rangsorolt küzdelmek és versenysorozatok révén. A játékon belüli átfedéseket a League of Legends 2020 végén vagy 2021 elején kezdi támogatni, és a jövőben további címek támogatása lesz elérhető.A következő a SigridWave, ami egy in-game élő MI fordítóként írható le. Mély tanulási technológiákat alkalmaz a nyelvi akadályok megszüntetésére és a kommunikáció megkönnyítésére a játékosok között. A Planet9 kliensébe integrálva a SigridWave testre szabható, játékon belüli lehetőségként működik. A SigridWave 2020 negyedik negyedévében lép ki a bétából, és számos fontos FPS címhez köthetően jelen lesz.A kifejezetten játékra szánt SigridWave mesterséges intelligenciáját eddig 1000 óra játékcentrikus beszéddel (hang+átirat) képezték ki, bár abban biztosak lehetünk, hogy eleinte sok gond lesz vele, hiszen ahogyan azt a gyártó is kiemeli, a gépi tanulás egyik legnagyobb ellensége a kontextus, amiben elhangzik a fordítandó szöveg.Ezenfelül a Planet 9 bajnokságszervezéshez is kitűnő, úgyhogy egy kitűnő esport-platformnak ígérkezik a jövőre nézve.