Siegfried is nagy visszatérő lesz a SoulCalibur VI-ban

A Bandai Namco bejelentette, hogy a sorozat régi rajongói egy újabb visszatérő harcost köszönthetnek majd a SoulCalibur VI keretein belül, ezáltal már biztos, hogy Siegfried - aki itt nem a baromarcú lovag - is visszatér a csatamezőre.

A hatalmas pallost lengető szőke lovagról már egy trailert is kaptunk, hogy rögtön vethessünk egy pillantást rá a gyakorlatban is, noha a régi fanok rögtön nyugtázhatják, hogy nagy változásokra tőle sem számíthatunk, ami nem meglepő annak fényében, hogy Siegfried az eddig megjelent szinte összes SoulCalibur-játékban megtalálható volt.Siegfrieddel együtt egyébiránt összesen, de remélhetőleg a fejlesztők meg sem állnak addig, amíg ennek legalább a kétszeresét nem mutatja a számláló. A klasszikus árkád verekedős játékok stílusában fogant SoulCalibur VI egyelőre még nem rendelkezik pontos megjelenési dátummal, de az biztos, hogy idén érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

