Shinji Mikami szerint túl nehéz lesz a The Evil Within 2

Megdöbbentő kijelentéssel szolgált a legendás Resident Evil alkotójaként megismert Shinji Mikami a The Evil Within 2 -ről, az alkotó ugyanis úgy nyilatkozott új horrorjátékáról, hogy szerinte túl nehézre sikerült a végeredmény.

Mikami a japán Famitsu magazinnak mindezt természetesen nem pejoratív értelemben emelte ki, sokkal inkább azért, hogy figyelmeztesse a rajongókat:Sajnos Mikami nem volt hajlandó megindokolni, hogy szerinte miért is kellene rögtön ennyire lebecsülni magunkat a The Evil Within 2 kapcsán, ellenben sokat sejtet, hogy a játék másik két nehézségi szintje a Survival és a Nightmare névre hallgatnak, melyekkel már csak a nevük miatt sem kacérkodnánk első körben.