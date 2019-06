Shinji Mikami az E3-ra utazik! Jöhet a The Evil Within 3 bejelentése?

Bár idén meglepően lassan indult be az E3-hoz kapcsolódó hype-vonat, azért egyre többször találkozunk az expó nevével, így most például a legendás Shinji Mikamiról derült ki, hogy ő is jelen lehet a eseményen.

A Resident Evil és a The Evil Within alkotója ugyanis a Twitteren, saját anyanyelvén jelentette be, hogy ő is ott lesz jövő héten rajtoló E3 expón, de hogy pontosan miért, azt egyelőre nem kötötte az orrunkra, a legendás japán játékguru mindössze azt osztotta meg velünk, hogy üzleti útra készül.Persze rajongóinak több sem kellett ennél, bejelentése alatt a Twitteren, aminek valóban itt lenne már az ideje, de őszintén szólva valami újdonságnak is tudnánk örülni Mikami részéről.