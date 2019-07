Shenmue III: visszakérhetik a pénzüket azok a támogatók, akik csalódtak az Epic Games Store exkluzivitás miatt

Mostanság kifejezetten nagy csend honol az Epic Games Store háza táján, semmiféle tripla-A exkluzivitásról nem érkezik hír, a legutolsó komolyabb botrány pedig a közösségi finanszírozásból készülő Shenmue III körül volt.

A rajongók ugyanis nem voltak restek egy komoly összeggel megtámogatni a projektet, de sokan felháborodtak, amiért a fejlesztőcsapat a Steam helyett inkább az említett disztribúciós platformon publikálja a címet. Főképp azért érzik magukat elárulva a finanszírozok, mert 2015-ben, amikor útjára indult a gyűjtés, akkor még Steam kulccsal is lehetett kérni a játékot, mostanra azonban már nincs erre lehetőség, egészen 2020 novemberéig.Bár úgy tűnt, hogy mégsem biztos az Epic Games Store exkluzivitás, a készítők végül úgy határoztak, hogy, valamint elnézést is kértek a kapcsolódó közleményben azoktól, akik Steamre szerették volna a megjelenés napján beszerezni a Shenmue III -at.