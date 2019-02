Shawn Layden szerint jövőre ismét visszatérhet a Sony az E3-ra

Élesen bírálta a napokban az E3 expót Shawn Layden, a Sony egyik első embere, amiben maximálisan igazat adunk neki, hiszen az esemény az internet miatt már régen nem arról szól, mint egykoron, emiatt pedig gyakran okoz csalódást.

Főként emiatt a Sony úgy határozott, hogy az idén nem is lesznek jelen az eseményen, ezáltal nem tartanak majd konferenciát, de mivel Shawn Layden nyilatkozata nagy port kavart, ezért a GameInformer munkatársai nemrégiben felkeresték, hogy újabb részleteket szedjenek ki belőle.Ő azonban továbbra is határozottan kiállt a véleménye mellett, sőt elmondta, hogy milyen lényeges dolgokon kellene változtatnia az E3 rendezőinek - a Comic Con és a PAX expók mintáját kellene követni szerinte -, de kiemelte azt is, hogy döntésük nem örök időkre, csak az idei évre szól.Layden szerint ugyanis azért, mert idén nem tartanak konferenciát az E3-on, még, és nem tarolják le megint a show-t. Addig pedig legalább lesz egy jó éve a Microsoftnak...