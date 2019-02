Shawn Layden szerint az E3 már elvesztette a jelentőségét, ezért is hagyja ki idén a Sony

Mindenkit alaposan meglepett a Sony, amikor bejelentették, hogy idén nyáron kihagyják az E3 expót, amit sokáig a játékipar legfontosabb eseményeként tartottunk számon, de évek óta már hatalmas csalódás az egész rendezvény.

Ezt pedig nemcsak rajongói részről lehet észrevenni, hanem szakmai oldalról is, Shawn Layden, a Sony Worldwide Studios elnöke pedig a CNET munkatársainak egy interjúban most kifejtette, hogy részben emiatt döntöttek úgy, hogy kihagyják a júniusi expót, mert egyrészt nem látják értelmét a szereplésnek, másrészt az időpont sem alkalmas számukra, harmadrészt pedig a show gyakorlatilag teljesen elveszítette a jelentőségét.Az elnök szerint néhány évvel ezelőtt az E3 a játékipar egyik központi eseménye volt, ahol értesültek az emberek az újdonságokról, a szakma mindent kipróbálhatott, jöttek a nagy bejelentések, a partnerek és a viszonteladók pedig megtervezhették, hogy milyen játékokból és mennyit rendelnek be. Csakhogy az internet miatt Shawn szerint minden megváltozott!Az újságíróknak teljesen fölösleges a helyszínen látniuk a játékokat, hiszen valós időben nézhetik akár otthonról is az eseményeket és a bejelentéseket - E3-tól függetlenül -, eljuthatnak hozzájuk a kipróbálható változatok, és ugyanez igaz a viszonteladókra is, akiknek ráadásul a június túl késő ahhoz, hogy a karácsonyi szezonra felkészüljenek, emiatt nagyon kis számban jelennek meg az expón.Shawn Layden szerint, amire idén azért sem látogatnak el, mert nem tudnának újdonságokról beszámolni, lévén a céljuk jelenleg az, hogy kisebb mennyiségű, ámde hosszabb fejlesztési időt felölelő és nagyobb volumenű videojátékokat készítsenek rajongóiknak.