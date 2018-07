Sharpwoodot ismerhetjük meg a This is the Police 2 aktuális kedvcsinálójából

A THQ Nordic és a Weappy Studio csapata egy újabb This is the Police 2 kedvcsinálóval lepett meg minket a minap, ami Sharpwood bemutatását állította a középpontba, mely az alkotás központi helyszínének sötét oldalát prezentálja számunkra.

A rendőrök életére és hivatására koncentráló This is Police 2-ben ugyanis kalandjátékos formában ismerhetjük meg a hatóságok munkáját, és mint az alábbi felvételből kiderül, a rendőrök nemcsak jófiúk lehetnek, hanem akadnak köztük olyanok is, akik átállnak a sötét oldalra.Ha többet szeretnél megtudni a témáról vagy magáról a játékról, ajánljuk figyelmedbe az alábbi kedvcsinálót, míg maga a This is the Police 2 már augusztus 2-án megjelenhet PC-re majd ősszel PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

