Shang Tsung DLC formájában érkezik a Mortal Kombat 11-be, azonban van egy kis meglepetés

Akik meglepetésekre vártak a Mortal Kombat 11 karaktergárdája tekintetében, azoknak jó hírünk van, sőt az 1995-ös filmadaptáció rajongói egyenesen el fognak olvadni a NetherRealmes srácok friss bejelentésétől.

A franchise jól ismert figurája ugyanis, Shang Tsung visszatér az új iterációra is, és bár alapvetően lehetne ráncolni a homlokunkat, mert DLC formájában fog érkezni a szoftverbe a premiert követően, de itt jön a csavar:Sőt ez még nem minden, lévén kvázi "idegenvezetőként" is jelen lesz a The Kryptben, így viszonylag gyakran össze fogunk vele futni. Természetesen karaktermodell tekintetében is Tagawát veszik alapul, így akik anno rongyosra nézték a szóban forgó filmet, azok számára eme bejelentés igazi kánaán.A bejelentés a Chicago Comic and Entertainment Expo során történt, íme a leleplezés pillanata:

Nézd nagyban ezt a videót!