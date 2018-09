Shadow of the Tomb Raider: videóból ismerheted meg Lara Croft eddigi kalandjait!

Lassan célegyenesbe ér a Shadow of the Tomb Raider , aminek apropójából a készítők egy újabb videóval örvendeztették meg a játékvilág egyik legszexibb női főhőseként ismert Lara Croft rajongóit.

A felvétel központi témája az ismétlés, lévén megtudhatjuk belőle, hogy mi történt a közelmúltban Lara Crofttal, de mielőtt bárki megijedne, nem repülünk vissza egészen a kezdetekig, csak a 2013-as rebootig, vagyisHa te már kívülről fújod Lara Croft korábbi kalandjait, akkor hagyd a csudába az ismétlést, inkább örülj annak, hogy a Shadow of the Tomb Raider megjelenése már itt van a kanyarban, lévén szeptember 14-én, azaz egy hét múlva számíthatunk rá PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.

