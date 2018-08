Az Eidos Montreal jóvoltából újabb Shadow of the Tomb Raider trailer látta meg a napvilágot, aminek a központi témája a gyűjtögetés lett, Lara Croft oldalán ugyanis lehetőségünk nyílik majd arra, hogy a legkülönfélébb erőforrásokat szedjük össze a dzsungel mélyén.

Az összetett fejlődési- és craft-rendszernek köszönhetően ugyanis, de így férhetünk majd hozzá a jobb felszerelésekhez is többek között.Ha szeretnél egy kis bemutatót minderről, akkor itt a remek alkalom, az alábbi videó ugyanis pontosan erről szól. A Shadow of the Tomb Raider megjelenését szeptember 15-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!