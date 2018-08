Shadow of the Romb Raiderrel megspékelt Xbox One X is érkezik

Eléggé megszaladtak a gamescomon a különféle Xbox One bundle-ök bejelentése, lévén a Battlefield és Fallouttal ellátott csomagok után közölte a Microsoft, hogy Lara Croft legújabb kalandja is pakkba lesz téve a világ legerősebb konzoljával.





Valahol várható volt egy ilyen jellegű lépés, lévén a Rise of the Tomb Raider időlegesen exkluzív volt anno Xbox One-ra, most viszont "csak" egy bundle-el kell beérnünk, melynek tartalmát tekintve semmi extrát nem foglal magába.Egészen konkrétan egy, tehát lényegében tényleg semmi csicsa, szimplán a konzol mellé adják a játékot. Azért egy-két finomságot eltudtunk volna viselni...