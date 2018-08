Shadow of the Cute Raider: ilyen lenne a játék kutyákkal és cicákkal

Bár hazánk egyelőre még nem vette át, de a világ más részein tegnap tartották a National Dog Day-t, avagy a Nemzetközi Kutya Napot, aminek részeként az emberek a kutyákat ünnepelték, ebből az apropóból pedig most egy friss Shadow of the Tomb Raider trailer is berobogott.

Ez a videó azonban messze nem a szokásos kedvcsináló lett, olyannyira nem, hogy az Eidos Montreal és a Square Enix a Nemzetközi Kutya Nap alkalmából megmutatta, hogy milyen lenne a játék kutyákkal és cicákkal.Bár a cirmosok szerepeltetése nem volt apropóhoz kötve, ellenben amint megismeritek az alábbi kedvcsinálót, ti is rögtön ráeszméltek majd ennek az okára is. Noha kutyák és cicák ilyen formában nem lesznek benne, a Shadow of the Tomb Raider érkezését PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is szeptember 15-én várjuk.

Nézd nagyban ezt a videót!