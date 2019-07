Semmi sem lehetetlen! Még az sem, hogy felépítsük a Mass Effect Normandy űrhajóját Legóból!

Bár gyerekkorunkban valahogy semmi sem tűnt lehetetlennek, ha Legózásról volt szó, azért mostanság már meggyűlne a bajunk összehozni egy komolyabb építményt, de szerencsére vannak, akik megteszik ezt helyettünk.





Ilyen például az a SonOfRevvan nevű Reddit-felhasználó is, aki az említett oldalon mutatta be, hogy milyen elképesztő dolgot hozott össze, lévén sikerült elkészítenie a Mass Effect-sorozat ikonikus Normandy űrhajójának Legóból készült mását, ami önmagában, és meglepően részletes lett.A kérdéses vintage modell nemcsak kívülről, hanem belülről is kidolgozásra került néhány részletében, de inkább nézzétek meg a kapcsolódó két képet, azokon látni csak igazán, hogy milyen monumentális alkotásról van szó.