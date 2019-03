Sem a The Elder Scrolls VI-ról, sem a Starfieldről nem lesz szó az idei E3-on

Mint azt tudjuk, a Bethesda is színpadra áll , hogy saját konferenciát tartson az E3-on, így sokan hittek benne, hogy talán végre itt bővebb részletezést kap az a The Elder Scrolls VI , amit tavaly megszellőztettek.

Most a PAX Easten Todd Howard lelombozta ennek kapcsán a rajongókat, merthogy nem fognak beszélni a kérdéses játékról az expón, sőt még a Starfieldről, a stúdió vadonatúj IP-jéről sem. Howard a közönség türelmét kéri, elmondása alapjánMint azt tudjuk, a The Elder Scrolls VI körül jogi huzavonák vannak , így akár ez is közrejátszhat abban, hogy nem akarnak túlzottan belemenni részletekbe, azonban azt se feledjük, hogy vélhetően tavaly, amikor megmutatták, hogy igen, készítik a hatodik részt, akkor még szinte semmi nem volt kész a szoftverből, hiszen már akkor is elmondták, hogy a The Elder Scrolls VI inkább a hosszú távú terveik része.